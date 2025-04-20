Чинний чемпіон світу Вілсон розповів, як змінилося його життя після завоювання титулу
Чинний чемпіон світу зі снукеру Кайрен Вілсон, який наразі посідає друге місце світового рейтингу, визнав, що йому дуже сподобався рік після перемоги на World Snooker Championship.
Про це він сказав у коментарі для SnookerHQ.
"Тур та звичайне життя стали дуже динамічними та насиченими. І я ні про що не шкодую. Мені сподобалася кожна хвилина цього часу. І я радий повернутися сюди через рік.
Секрет успіху – у послідовності. Я активно співпрацюю з Крісом О'Коннором — спеціалістом з гіпнотерапії. Наші сеанси відбуваються регулярно. Коли знайдено рецепт успіху, потрібно дотримуватись його знову і знову. Перемога входить у звичку.
І це приємна звичка. Враховуючи, як багато поразок буває у цій грі. Це була неймовірна подорож. І я сподіваюся, що воно триватиме ще довго.
Я пишаюся тим, як мені вдалося впоратися. Адже, не називаючи імен, ми бачили, як гравці зазнавали труднощів протягом року після першої перемоги на Чемпіонаті світу. Я спостерігав тріумфи інших, які підживлюють цей досвід. І це мене не зламало. А навпаки, посилило мою впевненість у собі.
Мене переповнює гордість, коли мене оголошують як чинного Чемпіона світу. Це неймовірне почуття, яке залишиться у моїй пам'яті назавжди", – сказав Вілсон.
Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.