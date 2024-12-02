Сімон розповіла про причину зупинки в естафеті в Контіолахті

Зіркова французька біатлоністка Жулія Сімон прокоментувала свою зупинку на останньому колі жіночої естафети на першому етапі Кубку світу в Контіолахті.

Спортсменку цитує NordicMag.

"Не знаю, чи це судома, але ми побачимо. Почекаємо і проведемо обстеження. Щось схоже зі мною трапилося у 2018 році, в Оберхофі. Тоді у мене був розрив, тому я сподіваюся, що цього разу це просто судома. Я відчула біль ще на другому колі, але до цього моменту я могла добре їхати на лижах.

Останній підйом дуже крутий, і ви повинні триматися на передній частині стопи. Я більше не могла цього терпіти, ставало занадто боляче. Я збираюся витратити деякий час, щоб переварити те, що сталося. Я не змогла адаптуватися, особливо в стрільбі стоячи", – заявила Сімон.