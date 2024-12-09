Віттоцці не виступить на Кубку світу в 2024 році

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці повернеться на Кубок світу лише у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії (FISI).

Нагадаємо, чинна володарка Великого кришталевого глобуса через проблеми зі спиною пропустила стартовий етап у Контіолахті. Тепер же стало відомо, що Віттоцці також не виступить на другому та третьому етапах Кубку світу в австрійському Гохфільцені (13-15 грудня) та французькому Ансі (19-22 грудня).

Повернення італійки заплановане на четвертий етап у німецькому Обергофі, який пройде з 9 до 12 січня.

На другому етапі у Гохфільцені збірну Італії представить наступний склад:

Чоловіки: Томмазо Джакомель, Дідьє Біоназ, Патрік Браунгофер, Даніеле Капелларі, Елія Дзені, Лукас Гофер.

Жінки: Доротея Вірер, Самуела Комола, Мікела Каррара, Ганна Аухенталлер, Мартіна Трабуккі, Беатріче Трабуккі.