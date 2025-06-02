Еберг розповіла, як її втомлюють бажання фанатів отримати автограф
Зіркова шведська біатлоністка Ельвіра Еберг зізналася, що їй приємно отримувати прохання про автограф, але іноді це завдає дискомфорт.
Про це вона сказала в інтерв'ю Expressen.se.
"Можу сказати, що я досить часто отримую листи (на сайт, де можна отримати автограф-карту – прим.), хлопці хочуть автографи. Зазвичай я збираю досить велику купу, а потім намагаюся зібрати, підписати та відправити назад.
Є багато європейців, особливо німців, які колекціонують автографи. Мене досі часто дивує, що так багато людей хочуть автографи", – сказала Ельвіра.
Вона також додала, що в житті фанати іноді не знають межі під час спілкування.
"У мене були випадки, коли я відчувала, що зараз не хочу бути відомою. Тільки тому, що ви відомі, ви можете бути не завжди доступні, і не всі це розуміють.
Одного разу хтось постукав у мою квартиру і захотів зробити селфі, але я вважаю це неприйнятним. Я через це пройшла.
Або, наприклад, коли ви обідаєте в ресторані, це, можливо, не завжди найкращий час, коли ви хочете, щоб вас упізнали на публіці. Можливо, ви втомилися, виснажені та просто не в найкращій формі. Але здебільшого це весело та приємно", – з посмішкою скаала Еберг.
25-річна Еберг успішно виступила на Іграх-2022. Біатлоністка завоювала "золото" (естафета 4х6 км) та два "срібла" (сприт і гонка переслідування).
У заліку Кубку світу сезону-2024/25 Ельвіра посіла сьоме місце (661 очко), що є найкращим показником серед шведських біатлоністок.
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