10 українських біатлоністів виступлять на Відкритому чемпіонаті Норвегії

10 біатлоністів збірної України виступлять на Відкритому чемпіонаті Норвегії, який відбудеться 14-15 листопада в норвезькому Гейло. Програма передбачає спринтерські гонки та масстарти.

Про це повідомляє телеграм-канал Біатлон Україна.

До складу української команди увійшли Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насико, Сергій Супрун та Володимир Аксюта.

У перший день змагань, 14 листопада, відбудуться жіночий та чоловічий спринти. Початок жіночої гонки запланований на 12:30 за київським часом, чоловічої – на 15:00.

У суботу, 15 листопада, учасники змагатимуться в масстартах. Програму дня відкриють жіночий масстарт Б (10:50) та чоловічий масстарт Б (11:40). Також відбудуться жіночий масстарт та чоловічий масстарти А, вони розпочнуться о 13:45 та 15:30 відповідно.

Найчисленніше на чемпіонаті буде представлена Польща – 29 біатлоністів. Від Казахстану заявлено 16 спортсменів, від Італії – 12, від Франції (основного складу чоловічої збірної) та Бельгії – по 10, від Данії – 8.

Також серед учасників заявлені представники Австрії, Німеччини, Словаччини, Гренландії, Естонії, Великої Британії та Мексики. Список учасників чемпіонату може доповнюватися.

Нагадаємо, минулими вихідними відбулася тренувальна гонка у фінському Воукатті, в якій українка Олена Городна посіла 5 місце.