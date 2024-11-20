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Збірна Швейцарії назвала склад на перший етап Кубку світу

Олег Дідух — 20 листопада 2024, 18:37
Збірна Швейцарії назвала склад на перший етап Кубку світу
Лєна Хеккі-Гросс
instagram.com/lenahaecki_gross

Тренерський штаб збірної Швейцарії з біатлону визначився зі складом команди на перший етап Кубку світу сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба швейцарської збірної.

Жінки: Лєна Хеккі-Гросс, Аїта Гаспарін, Еліза Гаспарін, Емі Басерга, Лея Майєр.

Чоловіки: Ніклас Хартвег, Себастьян Штальдер, Жеремі Фінелло, Йоша Буркхальтер, Гіон Штальдер.

Перший етап Кубку світу-2024/25 відбудеться у фінському Контіолахті з 30 листопада по 8 грудня. В програмі заплановані сингл-мікст, змішана, класичні чоловіча та жіноча естафети, а також індивідуальні гонки, спринти та переслідування.

Раніше свій склад на стартовий етап назвала збірна Німеччини. Нагадаємо, гонки у Контіолахті пропустить зіркова італійка Ліза Віттоцці.

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