Збірна Швейцарії назвала склад на перший етап Кубку світу

Тренерський штаб збірної Швейцарії з біатлону визначився зі складом команди на перший етап Кубку світу сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба швейцарської збірної.

Жінки: Лєна Хеккі-Гросс, Аїта Гаспарін, Еліза Гаспарін, Емі Басерга, Лея Майєр.

Чоловіки: Ніклас Хартвег, Себастьян Штальдер, Жеремі Фінелло, Йоша Буркхальтер, Гіон Штальдер.

Перший етап Кубку світу-2024/25 відбудеться у фінському Контіолахті з 30 листопада по 8 грудня. В програмі заплановані сингл-мікст, змішана, класичні чоловіча та жіноча естафети, а також індивідуальні гонки, спринти та переслідування.

Раніше свій склад на стартовий етап назвала збірна Німеччини. Нагадаємо, гонки у Контіолахті пропустить зіркова італійка Ліза Віттоцці.