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Збірна Франції назвала склад на перший етап Кубку світу

Олег Дідух — 19 листопада 2024, 19:03
Збірна Франції назвала склад на перший етап Кубку світу
Жюстін Брезаз-Буше
instagram.com/braisazjustineofficiel

Збірна Франції з біатлону оголосила свій склад на перший етап Кубку світу сезону-2024/25.

Про це Федерація лижних видів спорту Франції.

До складу жіночої команди увійшли Жюлья Сімон, Жюстін Брезаз-Буше, Софі Шово, Жилонн Гігонна, Лу Жанмонно, Осеан Мішлон, Жанна Рішар.

У чоловіків до складу увійшли лише чотири спортсмени: Кентен Фійон-Майє, Емільєн Жаклен, Фаб’єн Клод, Ерік Перро. Після першого вікенду, коли відбудуться дві змішаних естафети, до команди приєднаються ще два спортсмени. Їх виберуть за підсумками спринту на етапі Кубку IBU в шведському Ідре.

Нагадаємо, перший етап Кубку світу-2024/25 відбудеться у фінському Контіолахті з 30 листопада по 8 грудня.

Раніше Жюстін Брезаз-Буше назвала головну мету на сезон-2024/25.

Кубок світу з біатлону Кентен Фійон-Має Жустін Брезаз-Буше Емільєн Жаклен Жулія Сімон

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