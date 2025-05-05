Збірна Франції відмовилася змагатися на фестивалі в Норвегії через підготовку до Олімпіади

Збірна Франції з біатлону змінила свою підготовку до майбутнього олімпійського сезону та пропустить важливий турнір цього літа.

Слова директор національної команди Стефана Бутьє цитує Sport.de.

Французи вирішили відмовитися від участі у традиційному фестивалі Blink Festival у Саннесі, Норвегія.

За словами Бутьє, причиною стало зміщення дати фестифалю.

"Вони змінили дату, і цього року змагання відбудуться на тиждень пізніше. Це не відповідає нашим тренуванням на висоті та коштуватиме нам багато часу", – заявив він.

Читайте також : Фото Тендери для своїх: родичі чиновника Мінспорту Седнєва виграли держконтракти на 59 мільйонів

Тим не менш, він додав, що участь окремих французьких спортсменів, безумовно, можлива. Наприклад, якщо їм доведеться виконувати зобов'язання перед спонсорами.

Станом на сьогодні французька команда має лише три чітко заплановані літні заходи: Tour d'Arcon, Tour de La Féclaz та фестиваль Loop One у Мюнхені, який цього року проводиться вперше.

Зимова Олімпіада пройде з 6 по 22 лютого наступного року в італійських містах Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, зірка біатлону Маркета Давідова розповіла про свою реабілітацію після видалення міжхребцевої грижі.