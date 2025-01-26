Український біатлоніст посів 6 місце у масстарті на юніорському чемпіонаті Європи

У неділю, 26 січня, в німецькому місті Альтенбергу відбувся чоловічий масстарт юніорського чемпіонату Європи з біатлону.

Україну представляло два біатлоністи, найкращим серед яких став Сергій Супрун. Спортсмен показав шостий результат, припустившись всього двох хиб на чотирьох вогневих рубежах.

Олександр Біланенко завершив гонку на 53 місці, маючи у своєму пасиві 8 промахів та понад шість хвилин відставання від переможця - Гжегоша Галіци.

Результат масстарту:

1. Гжегош Галіца (1+0+2+0) 35:02,4

2. Сондре Слеттемарк (1+0+0+1) +8,7

3. Мартен Боте (1+0+1+0) +12,8

...

6. Сергій Супрун (0+0+2+0) +44,6

53. Олександр Біланенко (2+3+1+2) +6:41,7

Зазначимо, що вчора українські біатлоністи брали участь у спринті юніорського чемпіонату Європи, де найкращий результат також показав Супрун.