Український біатлоніст посів 6 місце у масстарті на юніорському чемпіонаті Європи
У неділю, 26 січня, в німецькому місті Альтенбергу відбувся чоловічий масстарт юніорського чемпіонату Європи з біатлону.
Україну представляло два біатлоністи, найкращим серед яких став Сергій Супрун. Спортсмен показав шостий результат, припустившись всього двох хиб на чотирьох вогневих рубежах.
Олександр Біланенко завершив гонку на 53 місці, маючи у своєму пасиві 8 промахів та понад шість хвилин відставання від переможця - Гжегоша Галіци.
Результат масстарту:
1. Гжегош Галіца (1+0+2+0) 35:02,4
2. Сондре Слеттемарк (1+0+0+1) +8,7
3. Мартен Боте (1+0+1+0) +12,8
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6. Сергій Супрун (0+0+2+0) +44,6
53. Олександр Біланенко (2+3+1+2) +6:41,7
Зазначимо, що вчора українські біатлоністи брали участь у спринті юніорського чемпіонату Європи, де найкращий результат також показав Супрун.