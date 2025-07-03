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Легендарні брати Бо можуть повернутися в біатлон в унікальній ролі

Руслан Травкін — 3 липня 2025, 09:38
Легендарні брати Бо можуть повернутися в біатлон в унікальній ролі
Брати Бо
Instagram Johannesbo

Легенди біатлону Йоганнес Тінгнес та Тарей Бо можуть повернутися до виду спорту, де вони тривалий час домінували, але не в ролі спортсменів. Норвежці зізналися, що отримали запрошення від кількох каналів стати експертами під час Олімпійських ігор 2026.

Слова Бо передає Sport.de.

"Ми провели кілька цікавих дискусій, і побачимо, що буде. Це те, про що ми жартуємо роками. Раптом ми опиняємося на іншому боці з мікрофоном у руках. Як і ви", – пожартував Йоганнес телерепортеру.
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Робота має бути легкою для двох братів, оскільки вони мають намір продовжувати уважно стежити за цим видом спорту.

"Ми хочемо побачити, як наша команда виступить на Олімпіаді. Ігри – це щось особливе. Буде круто бути на вулиці, не відчувати тиску та нарешті насолоджуватися Олімпіадою", – додав він.

В останні роки численні спортсмени перейшли з активного біатлону на роль експертів на телебаченні. Лауру Дальмаєр, Арнда Пайффера, Еріка Лессера та інших регулярно можна побачити на німецькому телебаченні. У Норвегії у ролі експертів часто виступають Уле-Ейннар Бьорндален та Тіріль Екгофф.

Нагадаємо, зірка біатлону Ліза Віттоцці назвала Олімпіаду своєю головною метою на наступний сезон. 

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