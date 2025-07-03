Легендарні брати Бо можуть повернутися в біатлон в унікальній ролі
Легенди біатлону Йоганнес Тінгнес та Тарей Бо можуть повернутися до виду спорту, де вони тривалий час домінували, але не в ролі спортсменів. Норвежці зізналися, що отримали запрошення від кількох каналів стати експертами під час Олімпійських ігор 2026.
Слова Бо передає Sport.de.
"Ми провели кілька цікавих дискусій, і побачимо, що буде. Це те, про що ми жартуємо роками. Раптом ми опиняємося на іншому боці з мікрофоном у руках. Як і ви", – пожартував Йоганнес телерепортеру.
Робота має бути легкою для двох братів, оскільки вони мають намір продовжувати уважно стежити за цим видом спорту.
"Ми хочемо побачити, як наша команда виступить на Олімпіаді. Ігри – це щось особливе. Буде круто бути на вулиці, не відчувати тиску та нарешті насолоджуватися Олімпіадою", – додав він.
В останні роки численні спортсмени перейшли з активного біатлону на роль експертів на телебаченні. Лауру Дальмаєр, Арнда Пайффера, Еріка Лессера та інших регулярно можна побачити на німецькому телебаченні. У Норвегії у ролі експертів часто виступають Уле-Ейннар Бьорндален та Тіріль Екгофф.
Нагадаємо, зірка біатлону Ліза Віттоцці назвала Олімпіаду своєю головною метою на наступний сезон.