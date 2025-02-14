Хвостенко зупинилась за крок від подіуму у спринті на ЄЮОФ-2025

Українська біатлоністка Вікторія Хвостенко посіла четверте місце у спринті на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 року.

Спортсменка припустилась лише однієї хиби на вогневих рубежах, проте відстала від переможниці гонки Міхаели Стракової на майже 47 секунд.

Окрім того, непогані результати показали Вікторія Ясенич та Варвара Калита, які потрапили до тридцятки кращих у перегонах.

ЄЮОФ-2025, спринт, дівчата

1. Міхаела Стракова (0+0) 19:21,9

2. Айда Шпіталяр (0+0) +34,6

3. Люція Яндурова (0+2) +43,9

4. Вікторія Хвостенко (0+1) +46,7

5. Маель Ашуі (1+1) +47,1

6. Гайя Гондоло (0+1) +47,4

...

17. Вікторія Ясенич (0+2) +1:49,0

23. Варвара Калита (0+2) +2:14,9

38. Аліна Хміль (0+2) +2:59,9

Раніше Вікторія Хвостенко та Тарас Тарасюк завоювали золото в сингл-міксті на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях.

Окрім того, сьогодні зранку відбувся спринт серед чоловіків, на якому взяли участь українські спортсмени.