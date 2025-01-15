Джима повертається. Став відомий склад України на жіночу індивідуальну гонку в Рупольдингу

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на жіночу індивідуальну гонку на п’ятому етапі Кубку світу в німецькому Рупольдингу.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), яка опублікувала стартлист гонки.

Україну в цій гонці представлять 5 спортсменок: Христина Дмитренко (14-й стартовий номер), Юлія Джима (№30), Олена Городна (№31), Анна Кривонос (№72) та Ірина Петренко (№83).

Зазначимо, що Юлія Джима повертається після того, як пропустила переслідування та змішані естафети в Обергофі через застуду.

Жіноча індивідуальна гонка в Рупольдингу відбудеться в четвер, 16 січня, початок – о 15:10 за київським часом.

Сьогодні, 15 січня відбулася індивідуальна гонка в чоловіків. Збірна України її провалила: жоден із представників команди не потрапив у залікову зону.