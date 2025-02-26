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Норвегія назвала склад на етап Кубку світу в Нове Место

Олег Дідух — 26 лютого 2025, 14:09
Норвегія назвала склад на етап Кубку світу в Нове Место
Йоганнес Бо
Getty Images

Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився зі складом команди на сьомий етап Кубку світу в чеському Нове Место.

Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Норвегії.

Склад збірної Норвегії на етап у Нове Место:

Чоловіки: Йоганнес Бо, Тар’єй Бо, Стурла Легрейд, Ендре Стрьомсгайм, Вебьорн Сьорум, Мартін Улдаль

Жінки: Рагнхільд Фемстейневік, Марте Йохансен, Марен Кіркейде, Каролін Кноттен, Іда Лієн, Інгрід Тандреволд

Зазначимо, що для 26-річної Йохансен етап у Нове Место стане першим на Кубку світу в поточному сезоні. На Кубку IBU вона здобула 1 перемогу в особистих гонках і сумарно тричі піднімалася на подіум.

Етап у Нове Место відбудеться з 6 до 9 березня, у програмі заплановані спринти, переслідування та естафети.

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