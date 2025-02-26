Норвегія назвала склад на етап Кубку світу в Нове Место
Йоганнес Бо
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Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився зі складом команди на сьомий етап Кубку світу в чеському Нове Место.
Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Норвегії.
Склад збірної Норвегії на етап у Нове Место:
Чоловіки: Йоганнес Бо, Тар’єй Бо, Стурла Легрейд, Ендре Стрьомсгайм, Вебьорн Сьорум, Мартін Улдаль
Жінки: Рагнхільд Фемстейневік, Марте Йохансен, Марен Кіркейде, Каролін Кноттен, Іда Лієн, Інгрід Тандреволд
Зазначимо, що для 26-річної Йохансен етап у Нове Место стане першим на Кубку світу в поточному сезоні. На Кубку IBU вона здобула 1 перемогу в особистих гонках і сумарно тричі піднімалася на подіум.
Етап у Нове Место відбудеться з 6 до 9 березня, у програмі заплановані спринти, переслідування та естафети.