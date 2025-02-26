Норвегія назвала склад на етап Кубку світу в Нове Место

Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився зі складом команди на сьомий етап Кубку світу в чеському Нове Место.

Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Норвегії.

Склад збірної Норвегії на етап у Нове Место:

Чоловіки: Йоганнес Бо, Тар’єй Бо, Стурла Легрейд, Ендре Стрьомсгайм, Вебьорн Сьорум, Мартін Улдаль

Жінки: Рагнхільд Фемстейневік, Марте Йохансен, Марен Кіркейде, Каролін Кноттен, Іда Лієн, Інгрід Тандреволд

Зазначимо, що для 26-річної Йохансен етап у Нове Место стане першим на Кубку світу в поточному сезоні. На Кубку IBU вона здобула 1 перемогу в особистих гонках і сумарно тричі піднімалася на подіум.

Етап у Нове Место відбудеться з 6 до 9 березня, у програмі заплановані спринти, переслідування та естафети.