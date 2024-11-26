Ганна Еберг може пропустити перші гонки Кубку світу-2024/25

Відома шведська біатлоністка Ганна Еберг заявила про те, що може пропустити перші гонки нового сезону Кубку світу через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє SVT.

"Ми ще не вирішили, коли я бігтиму першу гонку, Кубок світу починається з двох естафетних днів. Потрібна значна причина, щоб я не взяла участі у короткій індивідуальній гонці наступної середи", – заявила 29-річна спортсменка.

Новий сезон Кубку світу з біатлону стартує вже найближчого вікенду з чотирьох естафетних гонок: двох змішаних естафет у суботу, 30 листопада, а також класичних чоловічої та жіночої у неділю, 1 грудня. Саме ці гонки може пропустити Еберг-старша. Коротка індивідуальна гонка серед жінок відбудеться у середу, 4 грудня.

Раніше став відомий склад збірної Швеції на перший етап Кубку світу в фінському Контіолахті.