Ганна Еберг може пропустити перші гонки Кубку світу-2024/25
Ганна Еберг
instagram.com/hannaaoberg
Відома шведська біатлоністка Ганна Еберг заявила про те, що може пропустити перші гонки нового сезону Кубку світу через проблеми зі здоров’ям.
Про це повідомляє SVT.
"Ми ще не вирішили, коли я бігтиму першу гонку, Кубок світу починається з двох естафетних днів. Потрібна значна причина, щоб я не взяла участі у короткій індивідуальній гонці наступної середи", – заявила 29-річна спортсменка.
Новий сезон Кубку світу з біатлону стартує вже найближчого вікенду з чотирьох естафетних гонок: двох змішаних естафет у суботу, 30 листопада, а також класичних чоловічої та жіночої у неділю, 1 грудня. Саме ці гонки може пропустити Еберг-старша. Коротка індивідуальна гонка серед жінок відбудеться у середу, 4 грудня.
Раніше став відомий склад збірної Швеції на перший етап Кубку світу в фінському Контіолахті.