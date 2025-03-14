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Мандзин про скасування тренувань у Поклюці: Стараємось адаптуватися

Денис Шаховець — 14 березня 2025, 17:25
Мандзин про скасування тренувань у Поклюці: Стараємось адаптуватися
Віталій Мандзин
Getty Images

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував скасування офіційних тренувань у словенській Поклюці, що сталося через екстремальні погодні умови.

Про це 21-річний спортсмен розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Стараємось адаптуватися до таких умов. Якщо немає можливості кататися на лижах та стріляти, виконуємо різні силові тренування, працюємо на велостанку, бігаємо кроси, прогулюємось", – сказав Мандзин.
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Нагадаємо, що у п’ятницю більшість команд, які змагаються на етапі Кубка світу в Поклюці, мали заплановані тренування на біатлонній арені. Однак заняття скасували через інтенсивні опади – сильний снігопад та дощ.

Зазначимо, що Віталій Мандзин уже провів у Поклюці індивідуальну гонку, де посів 34 місце й не зміг кваліфікуватися до масстарту. У змагальній програмі ще залишаються класична та одиночна змішані естафети.

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