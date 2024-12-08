Мандзин став претендентом на звання спортсмена тижня за підсумками етапу КС у Контіолахті

Український біатлоніст Віталій Мандзин претендує на звання спортсмена тижня за підсумками першого етапу Кубку світу в Контіолахті.

Проголосувати за українця можна на сайті IBU.

Мандзин зумів фінішувати четвертим у короткій індивідуальній гонці, 14-м у спринті, а також 27-м у масстарті. Такий вдалий виступ дозволив 21-річному українцю зберегти синій біб лідера молодіжного заліку (до 23 років).

"Українець Віталій Мандзин відстрілявся чисто в чоловічій короткій індивідуальній гонці і тримав хорошу швидкість на трасі. Це дозволило йому посісти четверте місце і отримати місце на своїй першій квітковій церемонії в Кубку світу", – йдеться в описі від IBU.

Окрім Мандзина за цю нагороду поборються Кемпбелл Райт, Юлія Таннгаймер та Суві Мінкінен.