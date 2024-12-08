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Мандзин став претендентом на звання спортсмена тижня за підсумками етапу КС у Контіолахті

Станіслав Лисак — 8 грудня 2024, 23:35
Мандзин став претендентом на звання спортсмена тижня за підсумками етапу КС у Контіолахті
Getty Images

Український біатлоніст Віталій Мандзин претендує на звання спортсмена тижня за підсумками першого етапу Кубку світу в Контіолахті.

Проголосувати за українця можна на сайті IBU.

Мандзин зумів фінішувати четвертим у короткій індивідуальній гонці, 14-м у спринті, а також 27-м у масстарті. Такий вдалий виступ дозволив 21-річному українцю зберегти синій біб лідера молодіжного заліку (до 23 років).

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"Українець Віталій Мандзин відстрілявся чисто в чоловічій короткій індивідуальній гонці і тримав хорошу швидкість на трасі. Це дозволило йому посісти четверте місце і отримати місце на своїй першій квітковій церемонії в Кубку світу", – йдеться в описі від IBU.

Окрім Мандзина за цю нагороду поборються Кемпбелл Райт, Юлія Таннгаймер та Суві Мінкінен.

IBU Кубок світу з біатлону Віталій Мандзин

Віталій Мандзин

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