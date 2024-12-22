Україна – шоста в сингл-міксті на Кубку IBU в Обертілліаху

Український дует Руслан Ткаленко/Ксенія Приходько фінішував шостим у одиночній змішаній естафеті (сингл-мікст) на третьому етапі Кубку IBU в австрійському Обертілліаху. Вони уникнули штрафних кіл і використали 7 додаткових патронів.

Перемогу здобув норвезький дует Ісак Фрей/Марте Йохансен. Вони випередили Францію (Матьє Гарсія/Каміль Бене) та Німеччину (Роман Реес/Стефані Шерер).

Підсумкові результати:

1. Норвегія (0+5) 38:25,8

2. Франція (2+8) +30,5

3. Німеччина (2+8) +1:07,1

4. Чехія (1+9) +1:21,6

5. Італія (2+12) +1:26,6

6. Україна (0+7) +1:37,3

Раніше в класичній змішаній естафеті Україна стала п’ятою.

Сингл-мікст був останньою гонкою в програмі етапу в Обертілліаху. Кубок IBU повернеться етапом у німецькому Арбері, який відбудеться з 9 до 12 січня.