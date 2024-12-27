Підручний та Мандзин розіграють синій біб за донат на укриття для навчального закладу

Лідери збірної України з біатлону Дмитро Підручний та Віталій Мандзин розігрують синій біб лідера молодіжного заліку чоловічого Кубку світу з біатлону-2024/25.

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Про це українські біатлоністи повідомили у своїх сторінках в Instagram.

Щоб взяти участь у зборі необхідно зробити донат від 100 гривень. Усі кошти будуть відправлені на проєкт Safe&Smart на укриття для навчального закладу.

Нагадаємо, що 3 грудня, 21-річний українець показав четвертий результат у короткій індивідуальній гонці у фінському Контіолахті, яка була першим особистим стартом Кубку світу сезону-2024/25 в чоловіків. Він поступився лише трьом норвежцям – 27-річному Ендре Стрьомсгейму, 31-річному Йоганнесу Бо та 27-річному Стурлі Легрейду.

Мандзин захопив лідерство у молодіжному заліку чоловічого Кубку світу. Починаючи з поточного сезону, у цій класифікації враховуються результати біатлоністів у віці до 23 років. Раніше до молодіжного заліку входили спортсмени до 25 років.