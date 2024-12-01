Українки залишилися без очок у гонці переслідування на Кубку IBU

Українські біатлоністки не потрапили до залікової зони жіночої гонки переслідування, яка завершувала програму першого етапу Кубку IBU у шведському Ідре.

Любов Кип’яченкова провалилась на двох останніх вогневих рубежах і в підсумку фінішувала 45-ю. Слідом за нею, 46-ю, фінішну лінію перетнула Ксенія Приходько. Ще олна представниця України, Дарина Чалик, стала коловою після того, як допустилася 5 промахів на третьому вогневому рубежі.

Перемогу здобула норвежка Іда Лієн, яка на 35 секунд випередила німкеню Анну Вайдель. Топ-3 замкнула француженка Камілла Бене.

Підсумкові результати:

1. Іда Лієн (Норвегія) (1+0+2+1) 32:24,6

2. Анна Вайдель (Німеччина) (0+1+1+0) +35,8

3. Камілла Бене (Франція) (1+0+1+3) +1:22,7

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45. Любов Кип'яченкова (Україна) (0+0+3+4) +7:22,9

46. Ксенія Приходько (Україна) (0+0+2+2) +7:26,8

LAP Дарина Чалик (Україна) (2+0+5)

Вчора, 30 листопада у спринті Кип’яченкова посіла 21 місце. У чоловічому переслідуванні 12-м став Тарас Лесюк.