Українка Кип’яченкова посіла 21 місце на Кубку IBU в Ідре

Українська біатлоністка Любов Кип’яченкова з одним промахом на стійці посіла 21 місце у другому жіночому спринті на першому етапі Кубку IBU сезону-2024/25 у шведському Ідре.

Інші представниці України до залікової зони не потрапили. Дарина Чалик та Ксенія Приходько потрапили до топ-60 та відібралися до гонки переслідування, яка відбудеться в неділю, 1 грудня.

Лілія Стеблина та Надія Бєлкіна у завтрашній гонці не виступлять. Зазначимо, що саме Стеблина у першому спринті була найкращою з українок, посівши 33 місце.

Перемогу з чистою стрільбою здобула норвежка Іда Лієн, яка випередила двох представниць Франції – Полу Боте та Каміллу Бене.

Підсумкові результати:

1. Іда Лієн (Норвегія) (0+0) 21:27,0

2. Пола Боте (Франція) (0+1) +12,0

3. Камілла Бене (Франція) (0+0) +20,1

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21. Любов Кип'яченкова (Україна) (0+1) +2:18,1

48. Дарина Чалик (Україна) (2+2) +3:33,5

55. Ксенія Приходько (Україна) (0+1) +3:51,0

82. Лілія Стеблина (Україна) (2+2) +5:06,6

83. Надія Бєлкіна (Україна) (3+3) +5:13,4

Раніше у чоловічому спринті 19 місце посів Тарас Лесюк.