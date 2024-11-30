Українка Кип’яченкова посіла 21 місце на Кубку IBU в Ідре
Українська біатлоністка Любов Кип’яченкова з одним промахом на стійці посіла 21 місце у другому жіночому спринті на першому етапі Кубку IBU сезону-2024/25 у шведському Ідре.
Інші представниці України до залікової зони не потрапили. Дарина Чалик та Ксенія Приходько потрапили до топ-60 та відібралися до гонки переслідування, яка відбудеться в неділю, 1 грудня.
Лілія Стеблина та Надія Бєлкіна у завтрашній гонці не виступлять. Зазначимо, що саме Стеблина у першому спринті була найкращою з українок, посівши 33 місце.
Перемогу з чистою стрільбою здобула норвежка Іда Лієн, яка випередила двох представниць Франції – Полу Боте та Каміллу Бене.
Підсумкові результати:
1. Іда Лієн (Норвегія) (0+0) 21:27,0
2. Пола Боте (Франція) (0+1) +12,0
3. Камілла Бене (Франція) (0+0) +20,1
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21. Любов Кип'яченкова (Україна) (0+1) +2:18,1
48. Дарина Чалик (Україна) (2+2) +3:33,5
55. Ксенія Приходько (Україна) (0+1) +3:51,0
82. Лілія Стеблина (Україна) (2+2) +5:06,6
83. Надія Бєлкіна (Україна) (3+3) +5:13,4
Раніше у чоловічому спринті 19 місце посів Тарас Лесюк.