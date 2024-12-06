Насико посів 16 місце у спринті на Кубку IBU в Гайло

Український біатлоніст Денис Насико з двома промахами на стійці посів 16 місце в спринті на другому етапу Кубку IBU в норвезькому Гайло. Окрім нього, в залікову зону потрапив лише один представник України – Тарас Лесюк, який посів 29 місце. Сергій Супрун не пробився до гонки переслідування, яка відбудеться у суботу, 7 грудня.

Всі три місця на подіумі забрали представники Норвегії. Перемогу здобув Мартін Улдаль, який випередив Йохана-Олава Ботна та Сверре Далена Аспенса.

Підсумкові результати:

1. Мартін Улдаль (0+1) 25:21,8

2. Йохан-Олав Ботн (1+1) +13,9

3. Сверре Дален Аспенс (0+1) +14,8

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16. Денис Насико (0+2) +2:02,4

29. Тарас Лесюк (2+0) +2:26,4

45. Руслан Ткаленко (0+3) +2:58,4

50. Богдан Борковський (3+0) +3:04,6

71. Сергій Супрун (1+1) +3:52,6

Раніше в жіночому спринті 40 місце посіла Ірина Петренко. Для неї це була перша гонка після перелому ноги у серпні.

Чоловіча гонка переслідування відбудеться у суботу, 7 грудня. Початок – о 14:45 за Києвом.