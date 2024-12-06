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Українки не потрапили у топ-30 спринту на Кубку IBU

Олег Дідух — 6 грудня 2024, 13:11
Українки не потрапили у топ-30 спринту на Кубку IBU
Ірина Петренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українські біатлоністки провалили спринт на другому етапі Кубку IBU в норвезькому Гайло. Найкращою стала Лілія Стеблина, яка з двома промахами на стійці посіла 35 місце.

Окрім неї, до залікової зони потрапили також Ксенія Приходько та Ірина Петренко, які пройшли обидва вогневі рубежі без промахів. Для Петренко це була перша міжнародна гонка після перелому ноги в серпні.

Дарина Чалик і Надія Бєлкіна не зуміли відібратися до гонки переслідування, яка відбудеться у суботу, 7 грудня (початок – о 12:00 за Києвом).

Перемогу здобула француженка Пола Боте, яка випередила Марлен Фіхтнер з Німеччини та шведку Йоанну Скоттхайм.

Підсумкові результати:

1. Пола Боте (Франція) (0+0) 22:14.9

2. Марлен Фіхтнер (Німеччина) (0+0) +31.4

3. Йоанна Скоттхайм (Швеція) (0+1) +36.9

35. Лілія Стеблина (Україна) (0+2) +3:02.0

37. Ксенія Приходько (Україна) (0+0) +3:03.2

40. Ірина Петренко (Україна) (0+0) +3:11.7

67. Дарина Чалик (Україна) (3+2) +4:03.6

73. Надія Бєлкіна (Україна) (3+1) +4:22.9

Також сьогодні, 6 грудня у Гайло відбудеться чоловічий спринт, початок – о 15:20 за Києвом.

Кубок IBU Ірина Петренко

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