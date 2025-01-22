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Без змін. Став відомий склад чоловічої збірної України на спринт у Антгольці

Олег Дідух — 22 січня 2025, 20:22
Без змін. Став відомий склад чоловічої збірної України на спринт у Антгольці
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова визначилася зі складом на спринт на шостому етапі Кубку світу в італійській Антгольц-Антерсельві.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За їхньою інформацією, команду представлять Дмитро Підручний, Тарас Лесюк, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Богдан Цимбал залишився поза складом. Таким чином, Бєлова не зробила жодних змін у складі порівняно з п’ятим етапом Кубку світу в німецькому Рупольдингу.

Нагадаємо, чоловічий спринт в Антгольці відбудеться в п’ятницю, 24 січня, початок гонки – о 15:30 за київським часом.

Завтра, 23 січня програму етапу в Антгольці відкриватиме жіночий спринт, початок – також о 15:30. Склад збірної України на жіночий спринт уже відомий.

Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Тарас Лесюк Віталій Мандзин

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