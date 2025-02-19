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У збірній України пояснили зміни у складі на одиночну змішану естафету ЧС-2025

Олександр Булава — 19 лютого 2025, 23:25
У збірній України пояснили зміни у складі на одиночну змішану естафету ЧС-2025
Антон Дудченко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Стали відомі причини змін у складі збірної України на одиночну змішану естафету на чемпіонаті світу з біатлону в Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Спочатку у гонці мали брати участь Віталій Мандзин та Христина Дмитренко, однак їх замінили на Юлію Джиму та Антона Дудченка.

Як пояснила старша тренерка чоловічої команди Надія Бєлова, рішення щодо заміни ухвалила після розмови з Віталієм Мандзиним після індивідуальної гонки. Оскільки біатлоніст засумнівався у своїй готовності провести на максимально високому рівні три заключні старти на турнірі.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц пояснив, що зробив таку заміну, враховуючи стан Юлії Джими, яка стала 5-ю в індивідуальній гонці, а також те, що для Дмитренко ця гонка стала б п'ятою на ЧС-2025.

Напередодні став відомий список українських біатлоністів, які візьмуть участь у масстарті чемпіонату світу-2025.

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