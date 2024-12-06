Україна визначилася зі складом на жіночий спринт на Кубку світу в Контіолахті

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на спринт на першому етапі Кубку світу в фінському Контіолахті.

Про це повідомляє Суспільне.

До складу увійшли п’ять спортсменок: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Олена Городна, Анна Кривонос.

Таким чином, порівняно з короткою індивідуальною гонкою в складі відбулася одна зміна: Анастасію Меркушину замінила Олена Городна, яка раніше невдало пробігла естафету, відправившись на два кола штрафу.

Жіночий спринт у Контіолахті відбудеться у суботу, 7 грудня, початок – о 18:10 за київським часом. Сьогодні, 6 грудня, о 17:20 за Києвом розпочнеться чоловічий спринт.

Раніше Ірина Петренко провела свою першу гонку після травми, посівши 40 місце в спринті на Кубку IBU в Гайло.