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Україна визначилася зі складом на жіночий спринт на Кубку світу в Контіолахті

Олег Дідух — 6 грудня 2024, 16:09
Україна визначилася зі складом на жіночий спринт на Кубку світу в Контіолахті
Олена Городна
Biathlon.com.ua

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на спринт на першому етапі Кубку світу в фінському Контіолахті.

Про це повідомляє Суспільне.

До складу увійшли п’ять спортсменок: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Олена Городна, Анна Кривонос.

Таким чином, порівняно з короткою індивідуальною гонкою в складі відбулася одна зміна: Анастасію Меркушину замінила Олена Городна, яка раніше невдало пробігла естафету, відправившись на два кола штрафу.

Жіночий спринт у Контіолахті відбудеться у суботу, 7 грудня, початок – о 18:10 за київським часом. Сьогодні, 6 грудня, о 17:20 за Києвом розпочнеться чоловічий спринт.

Раніше Ірина Петренко провела свою першу гонку після травми, посівши 40 місце в спринті на Кубку IBU в Гайло.

Анастасія Меркушина Юлія Джима Анна Кривонос Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна Олександра Меркушина

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