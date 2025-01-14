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Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на індивідуальну гонку в Рупольдингу

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 11:19
Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на індивідуальну гонку в Рупольдингу
Тарас Лесюк
Getty images

Тренерка чоловічої збірної України Надія Бєлова визначилась зі складом команди на індивідуально гонку в Рупольдингу.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Так, у перегонах на дистанції 20 кілометрів візьмуть участь Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Ще один український спортсмен Тарас Лесюк пропустить гонку, але причини такої зміни не називаються.

Зазначимо, що етап Кубку світу в Рупольдингу відбудеться з 15 по 19 січня. Окрім індивідуальної гонки у програмі заплановані масстарт та естафети.

Раніше стало відомо, що лідерка збірної Норвегії пропустить етап КС в Рупольдингу.

Окрім того, Надія Бєлова в інтерв'ю Чемпіону підбила підсумки першої частини сезону Кубку світу.

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