Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на індивідуальну гонку в Рупольдингу

Тренерка чоловічої збірної України Надія Бєлова визначилась зі складом команди на індивідуально гонку в Рупольдингу.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Так, у перегонах на дистанції 20 кілометрів візьмуть участь Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Ще один український спортсмен Тарас Лесюк пропустить гонку, але причини такої зміни не називаються.

Зазначимо, що етап Кубку світу в Рупольдингу відбудеться з 15 по 19 січня. Окрім індивідуальної гонки у програмі заплановані масстарт та естафети.

Раніше стало відомо, що лідерка збірної Норвегії пропустить етап КС в Рупольдингу.

Окрім того, Надія Бєлова в інтерв'ю Чемпіону підбила підсумки першої частини сезону Кубку світу.