Став відомий склад збірної України на жіночий спринт у Гохфільцені

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на спринт на другому етапі Кубку світу в австрійському Гохфільцені.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Українську команду представлять Анна Кривонос (14-й стартовий номер), Олена Городна (№25), Христина Дмитренко (№35), Олександра Меркушина (№75) та Юлія Джима (№82).

Жіночий спринт відбудеться у п’ятницю, 13 грудня, початок – о 12:30 за Київським часом.

Також у п’ятницю в Гохфільцені відбудеться і чоловічий спринт, він розпочнеться о 15:20 за Києвом. Як уже повідомлялося раніше, Україну в ньому представлять Антон Дудченко (№30), Дмитро Підручний (№40), Богдан Цимбал (№41), і Віталій Мандзин (№70).

Нагадаємо, сьогодні Ірина Шевченко завоювала бронзу в індивідуальній гонці на першому етапі Юніорського кубку IBU в Ріднау.