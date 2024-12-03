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Оголошено дев'ять пар учасників Різдвяної гонки 2024

Денис Шаховець — 3 грудня 2024, 22:50
Оголошено дев'ять пар учасників Різдвяної гонки 2024
Франциска Пройсс та Філіпп Наврат
veltins-arena.de

У суботу, 28 грудня, на стадіоні "Шальке" німецького міста Гельзенкірхен відбудеться традиційна біатлонна Різдвяна гонка.

Організатори шоу-гонки на своєму сайті оголосили дев'яту пару учасників. Нею стали німці Франциска Пройсс та Філіпп Наврат.

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Раніше свою участь також підтвердили німці Ванесса Фогт і Юстус Штрелоу, австрійці Анна Гандлер та Сімон Едер, норвежці Інґрід Тандервольд і Стурла Леґрейд, чехи Маркета Давідова та Міхал Крчмарж, шведи Анна Маґнуссон і Єспер Нелін, а також Байба Бендіка та Андрейс Растаргуєвс із Латвії.

Головними хедлайнерами змагань стануть французи Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод, які виграли ці змагання у 2022 та 2023 роках. Вони спробують зробити історичний хет-трик. Досі жодній парі не вдавалося перемогти тричі поспіль.

Україну представлять чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний та олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Юлія Джима. Минулого року вони також разом виступали в Гельзенкірхені й посіли тоді 5-те місце.

Зазначимо, що Україна у цих змаганнях вже протягом понад 15 років має традиційне представлення і двічі здобувала перемогу – у 2008 та 2014 роках.

Різдвяна гонка

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