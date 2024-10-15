Експрезидент IBU домігся повторного розгляду справи про корупцію

Колишній президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг домігся повторного розгляду своєї справи.

Про це повідомляє VG.no.

У квітні 2023 року Бессеберг був звинувачений у корупції, зокрема у сприянні та захистів інтересів Росії, "особливо в антидопінговому контексті". Функціонера, який очолював IBU з 1993 по 2018 роки, засудили до 3 років і 1 місяця позбавлення волі та довічно відсторонили від роботи.

Проте зараз Бессеберг домігся повторного розгляду справи влітку 2025 року. Прокурор Маріанна Дьюпесланд вважає, що справа має розглядатися у письмовій формі, проте 78-річний норвежець наполягає на повному судовому розгляді з допитом свідків.

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