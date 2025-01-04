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Обергоф-2025. Де та коли дивитися гонки четвертого етапу Кубку світу

Денис Шаховець — 4 січня 2025, 11:50
Обергоф-2025. Де та коли дивитися гонки четвертого етапу Кубку світу
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У четвер, 9 січня, жіночим спринтом у німецькому Обергофі розпочнеться четвертий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

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Крім спринтів, у програмі етапу гонки переслідування серед чоловіків та жінок, а також класична й одиночна змішані естафети. Усього буде проведено 6 гонок, змагання триватимуть до 12 січня включно.

Розклад етапу Кубку світу в Обергофі

  • 09.01.2025 | 15:20 | Спринт, жінки
  • 10.01.2025 | 15:20 | Спринт, чоловіки
  • 11.01.2025 | 13:30 | Переслідування, жінки
  • 11.01.2025 | 15:45 | Переслідування, чоловіки
  • 12.01.2025 | 13:20 | Змішана естафета
  • 12.01.2025 | 15:30 | Сингл-мікст

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок четвертого етапу Кубку світу.

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