Обергоф-2025. Де та коли дивитися гонки четвертого етапу Кубку світу

У четвер, 9 січня, жіночим спринтом у німецькому Обергофі розпочнеться четвертий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Крім спринтів, у програмі етапу гонки переслідування серед чоловіків та жінок, а також класична й одиночна змішані естафети. Усього буде проведено 6 гонок, змагання триватимуть до 12 січня включно.

Розклад етапу Кубку світу в Обергофі

09.01.2025 | 15:20 | Спринт, жінки

10.01.2025 | 15:20 | Спринт, чоловіки

11.01.2025 | 13:30 | Переслідування, жінки

11.01.2025 | 15:45 | Переслідування, чоловіки

12.01.2025 | 13:20 | Змішана естафета

12.01.2025 | 15:30 | Сингл-мікст

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок четвертого етапу Кубку світу.