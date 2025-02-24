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Підручний: Не на такий чемпіонат світу я очікував

Олег Дідух — 24 лютого 2025, 15:51
Підручний: Не на такий чемпіонат світу я очікував
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний підбив підсумки чемпіонату світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Спортсмен оцінив власні виступи на своїй сторінці в Instagram.

"Не на такий чемпіонат світу я очікував. Думаю, що ви також. Особливо якщо врахувати результати на попередніх етапах Кубка світу.

Чим запамʼятався мені цей чемпіонат світу: кількома падіннями, трьома зламаними палками (більше, ніж за останні два роки), однією поламаною лижею, травмою і по-справжньому літньою погодою.

З позитиву можу відзначити лише вашу підтримку. Дякую за усі повідомлення і за те, що вболіваєте у кожній гонці. Попереду детальний аналіз та висновки. Повернуся сильнішим", – написав українець.

Найкращий результат Підручного в особистих гонках – 30 місця в переслідуванні та масстарті. В змішаній та чоловічій естафетах він допоміг команді фінішувати восьмою.

Дмитро Підручний збірна України з біатлону Чемпіонат світу з біатлону-2025

Дмитро Підручний

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