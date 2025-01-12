Виграв, бо захотів потримати прапор України: Підручний – про розмову з Легрейдом

Український біатлоніст Дмитро Підручний розповів, про що говорив зі Стурлою Легрейдом під час квіткової церемонії за підсумками персьюту в Обергофі, коли норвезькі спортсмени разом із 33-річним тернополянином розгорнули прапор України.

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Підручний поділився деталями розмови в одному зі сторіс на своїй сторінці в Instagram.

"Про що ми говорили зі Стурлою Леґрейдом? Я сказав йому, що вчора він захотів потримати наш прапор, тому сьогодні й виграв. Стурла одразу ж сказав, що хоче сфотографуватися разом із прапором. Йоганнес і Тарей (Бо – прим.) також захотіли спільне фото, до якого доєдналися Кантен (Фійон Має – прим.) і Ерік (Перро – прим.)", – написав Підручний.

Нагадаємо, в особистих гонках етапу Кубку світу в Обергофі Дмитро Підручний спершу показав четвертий результат у спринті, а потім фінішував шостим у переслідуванні.

Етап у німецькому Обергофі завершиться сьогодні, 12 січня, класичною змішаною естафетою, у якій разом із Підручним Україну представлять Віталій Мандзин, Олена Городна та Христина Дмитренко. Початок гонки запланований на 15:30 за Києвом.