Старався показати максимум: Підручний – про естафету на Кубку світу

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний оцінив свій виступ в естафеті на Кубку світу в Гохфільцені (12 місце).

33-річного спортсмена цитує Український біатлон.

"Зробив майже все, що зміг. Шкода, що лежачи потягнувся за запасним, дуже поспішав, хотів дістати тих хлопців, що попереду мене були. Стоячи добре спрацював і на останньому колі боровся, як міг. На жаль, трохи не вистачило сил, щоб наздогнати тих хлопців, що бігли попереду.

З бойовим настроєм вихожу на кожен етап. Це тільки здається, що втрачати нічого, але не хочеться, щоб тебе ще й ті, хто позаду, обійшли. Та й кожне місце – це додаткові бали до Кубка націй, тому стараєшся, виходиш робити свою роботу по максимуму.

Шкода, що всю гонку, і перше, і друге коло їхав сам, не було контакту, усі були попереду дуже далеко. А бігти самому і в групі – дуже велика різниця. Тим більше по такій складній трасі, як сьогодні, коли випав свіжий сніг. І в групі це відчувається трохи по іншому. Але старався максимум від себе зробити", – розповів Підручний.