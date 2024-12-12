Підручний: Моя стрільба різко змінилась у гіршу сторону

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний, оцінюючи свої виступи на першому етапі Кубку світу в фінському Контіолахті, визнав, що у нього з’явилися проблеми зі стрільбою.

33-річного спортсмена цитує Біатлон Україна.

"Першу частину етапу оцінюю позитивно: була хороша стрільба і в естафеті, і в індивідуальній гонці; досить задовільний хід по трасі, – тому ця частина етапу була хороша. Друга частина через погану стрільбу не вийшла позитивною. Тому якщо загалом брати етап – оцінюю виступ на 6-7 балів. Зі стрільбою треба зараз попрацювати і знайти причини, чому так різко вона змінилась в гіршу сторону", – заявив українець.

У Контіолахті Підручний посів 10 місце у короткій індивідуальній гонці, 53 – у спринті та 24 – у масстарті. Раніше стало відомо, що Дмитро увійшов до складу збірної України на спринт на другому етапі Кубку світу в австрійському Гохфільцені.