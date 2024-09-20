Плюс ще один лижник. В український біатлон вливається учасник трьох Олімпіад

Колишній український лижник Олексій Красовський став провідним тренером штатної команди з біатлону.

Про це стало відомо Чемпіону з джерел наближених до національної збірної.

Його основною функцією буде організація та проведення різноманітних змагань.

30-річний Олексій Красовський родом з Сумщини. Він представляв Україну на Олімпійських іграх 2014, 2018 та 2022 років. Спортсмен також є багаторазовим учасником чемпіонату світу та Універсіади.

Раніше з лиж в біатлон на тренерські посади перейшли Роман Лейбюк та Валентина Шевченко. Наразі Шевченко не працює в біатлоні.

Олексій Красовський на новій посаді дебютує вже на Чемпіонаті України з літнього біатлону, який стартує незабаром.

Зазначимо, що цьогоріч роботу в царині біатлону завершив 71-річний та багаторічний тренер, а згодом і функціонер – Євген Колупаєв.