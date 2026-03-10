Що взагалі відбувається?: багаторазова паралімпійська чемпіонка – про допуск росіян і білорусів до Паралімпіади-2026

Багаторазова паралімпійська чемпіонка Оксана Шишкова розчарована рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) щодо допуску представників Росії та Білорусі до зимових Ігор-2026 під національними прапорами.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Біатлоністка розкритикувала слова президент МПК Ендрю Парсонса, який вказав, що організація не бере на себе повну відповідальність за наслідки цього допуску, перекладаючи її на самих спортсменів.

"Тобто, це ми відповідальні. Тобто, вони це зробили, вони допустили. Вони не хочуть приїхати до нас в Україну, посидіти без світла, тепла, зараз взагалі твориться щось неймовірне з цим пальним. Я щоразу: приїдьте до нас, якщо ви нам не вірите (а ми показуємо відео, реальні відео). Дехто питає у нас: у вас же там вже все закінчилося. І все, отакі очі", – заявила спортсменка.

Також Шишкова звернула увагу на нерівне ставлення до паралімпійського руху порівняно з олімпійським.

"Тобто олімпійці це люди, а ми, паралімпійці, нелюди? Що взагалі відбувається? І тому вони не хочуть брати так відповідальність. А хто її тоді братиме? Чому така несправедливість досі до нас, до паралімпійців?", – розповіла Шишкова.

Раніше президент організації заявив про готовність допустити до змагань поранених російських військових на основі демократичного рішення Генеральної асамблеї про скасування дискваліфікації.

Нагадаємо, під час церемонії відкриття Паралімпійських ігор 6 березня в італійській Вероні глядачі освистали появу делегації Росії зі своїм прапором.