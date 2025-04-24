Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Дивом уникнув важкої травми: український біатлоніст розповів, як потрапив у ДТП в Італії

Денис Шаховець — 24 квітня 2025, 18:50
Дивом уникнув важкої травми: український біатлоніст розповів, як потрапив у ДТП в Італії
Віталій Мандзин (ліворуч), Дмитро Грущак та Дмитро Підручний
Instagram

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин пригадав епізод, який з ним трапився під час тренування на велосипеді в Європі.

22-річний біатлоніст потратив у ДТП, про що розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Була пам’ятаю історія в Пассо Лаваце в Італії, там спуски й підйоми круті. Ми тільки почали тренування, виїжджаємо з готелю на різкий спуск. Хлопці вже там були не перший раз, вони знали дорогу, а я через свою гарячу голову як рвонув вперед!
Розумію, що переді мною крутий поворот, я починаю "відторможуватися", бачу, що не встигаю і я просто вилетів з дороги. Слава Богу, що не влетів у бетонні блоки", – сказав Мандзин.

Як українські біатлоністи проводять велотренування і які під час них трапляються історії "Чемпіон" розповість у наступній публікації.

Нагадаємо, Віталій Мандзин завершив минулий біатлонний сезон на 31 позиції загального заліку Кубку світу.

Читайте також :
Фінансові підсумки сезону: скільки українські біатлоністи заробили призових на Кубку світу 2024/25
Віталій Мандзин ексклюзив

ексклюзив

Чемпіонат світу з літнього біатлону проводитимуть раз на два роки: відома причина
Рішення задовольнило всіх: Лесюк пояснив, чому пішов від Бєлової до Санітри
Вперше за 30 років: IBU не проводитиме літній чемпіонат світу 2025
Лесюк тренуватиметься з Підручним окремо від команди Бєлової
Чемпіон Універсіади-2025 Борковський розповів про життя та тренування на Сумщині під час війни

Останні новини