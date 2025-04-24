Дивом уникнув важкої травми: український біатлоніст розповів, як потрапив у ДТП в Італії

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин пригадав епізод, який з ним трапився під час тренування на велосипеді в Європі.

22-річний біатлоніст потратив у ДТП, про що розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Була пам’ятаю історія в Пассо Лаваце в Італії, там спуски й підйоми круті. Ми тільки почали тренування, виїжджаємо з готелю на різкий спуск. Хлопці вже там були не перший раз, вони знали дорогу, а я через свою гарячу голову як рвонув вперед!

Розумію, що переді мною крутий поворот, я починаю "відторможуватися", бачу, що не встигаю і я просто вилетів з дороги. Слава Богу, що не влетів у бетонні блоки", – сказав Мандзин.

Як українські біатлоністи проводять велотренування і які під час них трапляються історії "Чемпіон" розповість у наступній публікації.

Нагадаємо, Віталій Мандзин завершив минулий біатлонний сезон на 31 позиції загального заліку Кубку світу.