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Не почувається комфортно. Відома біатлоністка відмовилася тренуватися зі збірною Австрії

Олег Дідух — 17 червня 2026, 17:35
Не почувається комфортно. Відома біатлоністка відмовилася тренуватися зі збірною Австрії
Анна Гандлер
Peterbaierfotografie

Відома австрійська біатлоністка Анна Гандлер вирішила у міжсезоння 2026 року тренуватися окремо від збірної Австрії.

Про це повідомляє NordicMag.

Гандлер ухвалила рішення тренуватися у Франції зі своїм бойфрендом, Емільєном Клодом. Вона працюватиме під керівництвом свого батька, колишнього лижника Маркуса Гандлера.

"В австрійській команді відбулися суттєві зміни — прийшли нові тренери та керівники, і це мене не надто радує. Ми з Емільєном уже п'ять років в стосунках і хочемо нарешті жити разом. Я давно замислювалася над таким кроком, тож це рішення не було спонтанним.

Федерація не може змусити мене залишатися в групі, де я не почуваюся комфортно. Вона прийняла моє рішення і ставитиметься до мене так само, як і до інших спортсменів", – пояснила своє рішення спортсменка.

Нагадаємо, кінцівку минулого сезону Гандлер пропустила через проблеми зі здоров'ям.

Анна Гандлер

Анна Гандлер

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