Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Стало відомо, чому Меркушина-молодша пропустить ЧС-2025

Олег Дідух — 12 лютого 2025, 14:34
Стало відомо, чому Меркушина-молодша пропустить ЧС-2025
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц пояснив, чому Олександра Меркушина не потрапила до складу команди на чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Фахівця цитує Суспільне.

"Знаю, що будуть запитання стосовно Саші Меркушиної. Тим паче, коли ми збираємо команду, за рівних результатів надаємо перевагу молоді. І начебто Саша була готова.

Але вирішили тренерським штабом, що ніж вона ходитиме тут запасною, нехай краще готується на юніорський чемпіонат світу. Тут нормально вона не підготується, бо траси закриті, буде для неї більше користі", – заявив Зоц.

Раніше він заявив, що Юлія Джима пропускає змішану естафету на ЧС-2025 через наслідки хвороби. Перший комплект нагород у Ленцергайде буде розіграний уже сьогодні, 12 лютого.

Юніорський чемпіонат світу відбудеться з 26 лютого до 5 березня у шведському Естерсунді.

збірна України з біатлону Олександра Меркушина Микола Зоц Чемпіонат світу з біатлону-2025

Олександра Меркушина

Відновити рахунок у швейцарському банку. Ленцергайде вперше прийме чемпіонат світу
Меркушина з ідеальною стрільбою завершила масстарт Кубку IBU за крок від двадцятки кращих
Кривонос фінішувала у топ-30 переслідування на Кубку IBU
Кривонос фінішувала у топ-20 спринта на Кубку IBU
Україна посіла 8 місце в жіночій естафеті на чемпіонаті Європи 2025

Останні новини