Стало відомо, чому Меркушина-молодша пропустить ЧС-2025

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц пояснив, чому Олександра Меркушина не потрапила до складу команди на чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Фахівця цитує Суспільне.

"Знаю, що будуть запитання стосовно Саші Меркушиної. Тим паче, коли ми збираємо команду, за рівних результатів надаємо перевагу молоді. І начебто Саша була готова. Але вирішили тренерським штабом, що ніж вона ходитиме тут запасною, нехай краще готується на юніорський чемпіонат світу. Тут нормально вона не підготується, бо траси закриті, буде для неї більше користі", – заявив Зоц.

Раніше він заявив, що Юлія Джима пропускає змішану естафету на ЧС-2025 через наслідки хвороби. Перший комплект нагород у Ленцергайде буде розіграний уже сьогодні, 12 лютого.

Юніорський чемпіонат світу відбудеться з 26 лютого до 5 березня у шведському Естерсунді.