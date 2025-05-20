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Підручний проведе майстер-клас з біатлону на Тернопільщині

Денис Шаховець — 20 травня 2025, 14:30
Підручний проведе майстер-клас з біатлону на Тернопільщині
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Відомий український біатлоніст, чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний проведе майстер-клас з біатлону у себе на Батьківщині, на Тернопільщині.

Про це Підручний повідомив у відео, опублікованому на офіційних сторінках Федерації біатлону України.

Захід буде приурочено до міжнародного Дня біатлону, який в Україні будуть відзначати вперше.

"24 травня, 10:00 с. Підгороднє, Державний центр олімпійської підготовки з біатлону. Долучайся до святкування усією родиною", – йдеться у повідомленні.

24 травня низка заходів відбудеться в кількох регіонах України. Амбасадорами Міжнародного дня біатлону в Україні є зокрема й відомі колишні біатлоністки: Валентина Семеренко, Ніна Лемеш, Валентина Цербе-Несіна, Ірина Меркушина.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

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