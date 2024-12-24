Рости є куди, але я задоволений результатами: Мандзин – про виступ на етапі Кубку світу

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував власний виступ на етапі Кубку світу-2024/25 у французькому Ансі.

Спортсмен опублікував допис на своєму Instagram-акаунті.

"Дощ, аромат круасанів та незабутня атмосфера з тисячами шанувальників біатлону — що може бути краще?! Я дуже задоволений своїми результатами, але завжди є куди рости. Зараз заряджаю батарейки перед продовженням змагань в Обергофі. Бажаю всім веселого Різдва та щасливого Нового року!", – йдеться у дописі Мандзина.

Нагадаємо, Мандзин на етапі в Ансі зайняв 16-те місце у спринті, а потім став 25-м у гонці переслідування. У мас-старті Віталій прийшов до фініша 19-м.

Наступний етап Кубку світу-2024/25 з біатлону відбудеться у німецькому Обергофі з 9 по 12 січня.

З підсумками етапу в Ансі можна ознайомитись тут.