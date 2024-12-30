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Лідерка Кубку IBU виступить на Кубку світу в Обергофі

Олег Дідух — 30 грудня 2024, 20:27
Лідерка Кубку IBU виступить на Кубку світу в Обергофі
Пола Боте
biathlon.com.ua

Тренерський штаб збірної Франції з біатлону визначився зі складом на четвертий етап Кубку світу в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє пресслужба Французької лижної федерація.

Порівняно з попереднім етапом у Ансі в складі відбулася одна зміна: замість Софі Шово виступить лідерка загального заліку Кубку IBU, Пола Боте.

Склад збірної Франції:

Чоловіки: Емільєн Клод, Фаб’єн Клод, Кентен Фійон Майє, Антонен Гігонна, Емільєн Жаклен, Ерік Перро

Жінки: Пола Боте, Жюстін Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мішлон, Жанн Рішар, Жюлья Сімон

Етап в Обергофі пройде з 9 до 12 січня 2025 року. В програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.

Раніше французький дует Жюлья Сімон/Фаб’єн Клод посів шосте місце в Різдвяній гонці.

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