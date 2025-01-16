Визначився склад збірної України на чоловічу естафету в Рупольдингу
16 січня 2025, 15:44
Віталій Мандзин та Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом на естафету, яка 17 січня відбудеться межах 5-го етапу Кубку світу в Рупольдингу.
Про це повідомляє Biathlonnews.
Наша команда виступить під 7-м номером – розпочне гонку Дмитро Підручний, на другому етапі бігтиме Віталій Мандзин, третій етап за Антоном Дудченком, а фінішуватиме Тарас Лесюк.
Нагадаємо, в Турині, де проходить біатлонна програма ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади, відбулася одиночна змішана естафета, в якій перемогу здобула збірна України.