Визначився склад збірної України на чоловічу естафету в Рупольдингу

Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом на естафету, яка 17 січня відбудеться межах 5-го етапу Кубку світу в Рупольдингу.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Наша команда виступить під 7-м номером – розпочне гонку Дмитро Підручний, на другому етапі бігтиме Віталій Мандзин, третій етап за Антоном Дудченком, а фінішуватиме Тарас Лесюк.

Нагадаємо, в Турині, де проходить біатлонна програма ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади, відбулася одиночна змішана естафета, в якій перемогу здобула збірна України.