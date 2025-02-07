Кривонос фінішувала у топ-30 переслідування на Кубку IBU

Українська біатлоністка Анна Кривонос фінішувала 29-ю в гонці переслідування на шостому етапі Кубку IBU в італійському Ріднаун/Валь Ріданна. Вона втратила дев’ять позицій порівняно зі спринтом, який відбувся у середу, 5 лютого.

Дарина Чалик додала дві позиції порівняно зі спринтом, проте до залікової зони не дотягнулася – 41 місце. Олександра Меркушина, яка стала 32-ю в спринті, на старт переслідування не вийшла.

Перемогу здобула француженка Вальдія Гальмас Полен, яка випередила норвежку Марте Йохансен та свою партнерку по команді Софі Шово.

Підсумкові результати:

Вольдія Ґальмас Полен (Франція) (1+0+0+0) 29:47,5 Марте Кракстад Йохансен (Норвегія) (0+0+0+1) +15,3 Софі Шово (Франція) (1+1+0+1) +19,7

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29. Анна Кривонос (Україна) (0+1+3+0) +3:38,9

41. Дарина Чалик (Україна) (0+0+1+3) +5:01,6

DNS Олександра Меркушина (Україна)

Раніше в чоловічому спринті 20-м став Артем Тищенко.