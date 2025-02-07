Тищенко – у топ-20 гонки переслідування на Кубку IBU

Український біатлоніст Артем Тищенко замкнув топ-20 в гонці переслідування на шостому етапі Кубку IBU в італійському Ріднаун/Валь Ріданна. Йому вдалося відіграти 14 позицій після спринта, який відбувся у середу, 5 лютого.

Руслану Ткаленку вдалося відіграти одразу 20 позицій та фінішувати 27-м. Богдан Цимбал замкнув залікову зону – 40 місце.

Переможний дубль оформила збірна Норвегії. Першим фінішував Йоханнес Дале-Шевдаль, другим – Ісак Фрей. Топ-3 замкнув американець Пол Шоммер.

Підсумкові результати:

1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (0+0+2+0)

2. Ісак Фрей (Норвегія) (0+1+1+0) +4.2

3. Пол Шоммер (США) (0+0+1+0) +8.2

...

20. Артем Тищенко (Україна) (0+0+0+1) +3.16.9

27. Руслан Ткаленко (Україна) (0+0+1+1) +3.37.8

40. Богдан Цимбал (Україна) (1+0+1+2) +4.29.2

Також у п’ятницю, 7 лютого, в Ріднаун відбудеться жіноча гонка переслідування. Початок – о 14:45 за київським часом.