Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Сімон Фуркад отримав важку травму коліна

Олег Дідух — 7 січня 2025, 14:57
Сімон Фуркад отримав важку травму коліна
Сімон Фуркад
instagram.com/simonfourcade

Тренер збірної Франції та відомий у минулому біатлоніст Сімон Фуркад порвав хрестоподібну зв’язку коліна.

Про це повідомляє NordicMag.

"Довелося чекати 40 років, але тепер нарешті я справжній лижник. Розрив передньої хрестоподібної зв'язки. 2025 рік розпочався гарно.

Після обговорення з лікарем у Федерації лижного спорту Франції я вирішив, що спробую завершити сезон таким чином. Я збираюся провести три тижні без надмірного катання на лижах, щоб не навантажувати коліно. Після цього я, безумовно, зможу відновити катання на лижах з шиною і почну зміцнювати периферичні м'язи", – заявив француз.

Нагадаємо, Сімон Фуркад завершив кар’єру в 2019 році, після чого увійшов у тренерський штаб збірної Франції. Його молодший брат Мартен може очолити оргкомітет зимової Олімпіади 2030 року.

травма Фуркад

Фуркад

Фуркад очолив збірну Франції
Фуркад назвав головних фаворитів чемпіонату світу з біатлону
Фуркад отримав Великий кришталевий глобус замість Бо
Фуркад: Я не знаю з ким зв'язатися, щоб мені дали допінг
Фуркад не збирається починати тренерську кар'єру

Останні новини