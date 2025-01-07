Сімон Фуркад отримав важку травму коліна
Тренер збірної Франції та відомий у минулому біатлоніст Сімон Фуркад порвав хрестоподібну зв’язку коліна.
Про це повідомляє NordicMag.
"Довелося чекати 40 років, але тепер нарешті я справжній лижник. Розрив передньої хрестоподібної зв'язки. 2025 рік розпочався гарно.
Після обговорення з лікарем у Федерації лижного спорту Франції я вирішив, що спробую завершити сезон таким чином. Я збираюся провести три тижні без надмірного катання на лижах, щоб не навантажувати коліно. Після цього я, безумовно, зможу відновити катання на лижах з шиною і почну зміцнювати периферичні м'язи", – заявив француз.
Нагадаємо, Сімон Фуркад завершив кар’єру в 2019 році, після чого увійшов у тренерський штаб збірної Франції. Його молодший брат Мартен може очолити оргкомітет зимової Олімпіади 2030 року.