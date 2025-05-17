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Легендарний Едер розповів, коли завершить кар'єру

Руслан Травкін — 17 травня 2025, 12:23
Легендарний Едер розповів, коли завершить кар'єру
Сімон Едер
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Легендарний біатлоніст Сімон Едер, якому в лютому виповнилося 42 роки, підтвердив, що після Олімпійських ігор наступного року завершить кар'єру.

Слова спортсмена цитує Ski1.at.

"Я хочу спробувати ще раз. Антгольц мотивує мене, але після цього все точно кінець.

До того часу ще залишилося вісім місяців. Тепер головне – це підготовка. Я хочу дізнатися, що ще є в моєму тілі", – сказав Едер.

Для австрійця це будуть п'яті Олімпійські ігри в кар'єрі. У Ванкувері Едер допоміг збірні Австрії здобути срібло в естафеті, а через чотири роки у цій дисципліні збірна Австрії здобула бронзові медалі.

Найкращий особистий показник Сімона – четверте місце в гонці переслідування (2010) та індивідуальній гонці (2014).

Нагадаємо, відомий норвезький біатлоніст Ховард Богетвейт увійшов до тренерського штабу збірної Естонії.

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