Титулований американський біатлоніст оцінив шанси здобути медаль на Олімпіаді

Біатлоніст Кемпбелл Райт, який два роки тому змінив новозеландське громадянство на американське, вважає, що у чоловічій естафеті команда США може поборотися на Олімпіаді за медалі.

Його слова цитує Nbcolympics.com.

"Медаль? Я не знаю, чи зможу я це зробити, це досить важко. У нас була чортівськи хороша чоловіча естафета… Я з нетерпінням чекаю можливості стати частиною цієї команди. Я все ще молодий хлопець. У мене все ще є взірці для наслідування – це старші хлопці в команді. Ми всі наполегливо працюємо разом. Якщо я можу допомогти команді стати кращою, це чудово", – сказав 23-річний Райт.

Кемпбелл у 2023 році ще виступаючи під прапором Нової Зеландії став переможцем чемпіонату світу на 10 км на юнацькому чемпіонаті світу.

На цьогорічному чемпіонаті світу в швейцарському Ленцергайде він здобув два "срібла" у спринті на 10 км та гонці переслідування на 12,5 км.