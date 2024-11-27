Українці Супрун та Чалик проведуть дебютні гонки на Кубку IBU

У п’ятницю, 28 листопада стартує сезон-2024/25 у Кубку IBU – другому дивізіоні світового біатлону. У перший день у шведському Ідре відбудуться два спринти: чоловічий (початок – об 11:30 за Києвом) та жіночий (15:00).

Пресслужба IBU опублікувала стартлисти на п’ятничні гонки. У чоловічому спринті збірну України представлять 5 спортсменів:

34. Денис Насико

46. Тарас Лесюк

52. Богдан Борковський

77. Руслан Ткаленко

127. Сергій Супрун

На старт жіночого спринту також вийдуть на старт 5 представниць України:

17. Надія Бєлкіна

25. Лілія Стеблина

32. Любов Кип'яченкова

48. Дарина Чалик

93. Ксенія Приходько

Для Супруна та Чалик це будуть дебютні гонки на Кубку IBU.

Раніше повідомлялося про те, що у новому сезоні не буде телетрансляцій Кубку IBU.