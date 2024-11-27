Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Українці Супрун та Чалик проведуть дебютні гонки на Кубку IBU

Олег Дідух — 27 листопада 2024, 18:30
Українці Супрун та Чалик проведуть дебютні гонки на Кубку IBU
Денис Насико
biathlon.com.ua

У п’ятницю, 28 листопада стартує сезон-2024/25 у Кубку IBU – другому дивізіоні світового біатлону. У перший день у шведському Ідре відбудуться два спринти: чоловічий (початок – об 11:30 за Києвом) та жіночий (15:00).

Пресслужба IBU опублікувала стартлисти на п’ятничні гонки. У чоловічому спринті збірну України представлять 5 спортсменів:

34. Денис Насико
46. Тарас Лесюк
52. Богдан Борковський
77. Руслан Ткаленко
127. Сергій Супрун

На старт жіночого спринту також вийдуть на старт 5 представниць України:

17. Надія Бєлкіна
25. Лілія Стеблина
32. Любов Кип'яченкова
48. Дарина Чалик
93. Ксенія Приходько

Для Супруна та Чалик це будуть дебютні гонки на Кубку IBU.

Раніше повідомлялося про те, що у новому сезоні не буде телетрансляцій Кубку IBU.

Кубок IBU збірна України з біатлону

Кубок IBU

У новому сезоні не буде телетрансляцій Кубку IBU
Збірна України назвала склад на перший етап Кубку IBU
IBU залишить у силі відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
Індивідуальні гонки Кубку IBU в Обертілліасі перенесли через негоду
Меркушина потрапила до заявки України на жіночу індивідуальну гонку на Кубку IBU

Останні новини