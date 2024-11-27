Українці Супрун та Чалик проведуть дебютні гонки на Кубку IBU
Денис Насико
biathlon.com.ua
У п’ятницю, 28 листопада стартує сезон-2024/25 у Кубку IBU – другому дивізіоні світового біатлону. У перший день у шведському Ідре відбудуться два спринти: чоловічий (початок – об 11:30 за Києвом) та жіночий (15:00).
Пресслужба IBU опублікувала стартлисти на п’ятничні гонки. У чоловічому спринті збірну України представлять 5 спортсменів:
34. Денис Насико
46. Тарас Лесюк
52. Богдан Борковський
77. Руслан Ткаленко
127. Сергій Супрун
На старт жіночого спринту також вийдуть на старт 5 представниць України:
17. Надія Бєлкіна
25. Лілія Стеблина
32. Любов Кип'яченкова
48. Дарина Чалик
93. Ксенія Приходько
Для Супруна та Чалик це будуть дебютні гонки на Кубку IBU.
Раніше повідомлялося про те, що у новому сезоні не буде телетрансляцій Кубку IBU.