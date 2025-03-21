Зіркова італійська біатлоністка відреагувала на завершення кар'єри братів Бо

Іменита італійська біатлоністка Доротея Вірер відреагувала на рішення братів Бо – Йоганнеса і Тарея – завершити кар'єру. Вона зізналася, що буде сумувати за ними.

Її слова цитує Nordicmag.info.

"Я вже сказала їм, що буду сумувати за ними обома. У мене чудові стосунки з ними обома. Сумно бачити, що два чемпіони завершують кар’єру. Це персонажі, яких люблять усі", – заявила Вірер.

34-річна італійка також заявила, що, ймовірно, завершить кар'єру після ОІ-2026, а також поділилася очікуваннями від дев'ятого етапу Кубку світу.

"Я не думаю, що буду змагатися після Олімпіади 2026 року. Я ніколи не мала хорошого результату в Голменколлені. Не знаю чому. Однак у мене там дуже хороші спогади, і тут завжди приємно бути", – додала Доротея.

Нагадаємо, що Тарей може пропустити спринт на заключному етапі Кубку світу сезону-2024/25 у норвезькому Голменколлені.